Çinli otomobil üreticileri Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Avrupa otomobil pazarı 2025'in ilk yarısında daralırken, Çinli otomobil markaları adeta fırtına gibi esiyor.

JATO Dynamics tarafından yayınlanan verilere göre Çinli üreticiler, pazar paylarını yaklaşık iki katına çıkararak Avrupalı ve Amerikalı devleri zorlamaya başladı.

AVRUPALI DEVLERİ GERİDE BIRAKIYORLAR

Yılın ilk altı ayında satışlarını yüzde 311 gibi rekor bir oranda artıran Çinli otomobil markaları, toplam pazar paylarını yüzde 5,1'e yükseltti.

Bu pay ile Ford'u (yüzde 3,8) geride bırakan Çinliler, Mercedes'in (yüzde 5,2) hemen arkasına yerleşti.

TESLA VE STELLANTIS KAN KAYBEDİYOR

Çinli markaların bu yükselişi, pazardaki yerleşik oyuncuları olumsuz etkiledi; Stellantis Grubu tarihinin en düşük ilk yarı satışını görürken, Tesla'nın satışları yüzde 33 düştü.

Tesla, bu düşüşle birlikte sıralamada Çinli SAIC Motor'un gerisinde kaldı.