Çinli otomobil üreticisi BYD, SEALION 7 modelini Paris Otomobil Fuarı'nda sergiledi

AA & Ensonhaber

Çinli marka BYD, Paris Otomobil Fuarı'nda 'SEALION 7' modelinin Avrupa tanıtımını gerçekleştirdi.

2022 Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupa’daki ilk önemli çıkışını yapan BYD, bu fuarda iki yıl içinde kaydettiği hızlı büyümeyi de kutladı.

BYD'nin fuarda sergilediği SEALION 7, yoğun ilgi gördü. Yüksek performans, pratiklik ve dinamizmi bir araya getiren SEALION 7, sportif SUV tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Avrupalı kullanıcılar için ideal bir model olarak tasarlanan SEALION 7, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

SEALION 7, BYD'nin 'Okyanus Serisi'nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından gelen en yeni model olacak.

Markanın gelişmiş teknolojilerine sahip SEALION 7, 'Blade Batarya' ve 'Cell-to-Body' (CTB) gövde yapısıyla üst düzey performans, dayanıklılık ve verimlilik sunuyor.

BYD SEALION 7 NELER SUNUYOR

Dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 kilometre/saat hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlayan SEALION 7, 230 kilovatta kadar hızlı şarj desteği sunarak uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. Maksimum 215 kilometre/saat hıza ulaşabilen SEALION 7, performansıyla da dikkati çekiyor.

BYD, kısa sürede Avrupa'daki varlığını önemli ölçüde genişletti. İlk olarak ATTO 3, HAN ve TANG modelleriyle Avrupa pazarına adım atan BYD, iki yıl içinde model yelpazesini genişleterek DOLPHIN, SEAL, SEAL U ve SEAL U DM-i gibi araçlarla Avrupa'daki müşteri kitlesini artırdı. BYD, yakında bu modellere SEALION 7'yi de ekleyecek.

Global olarak hızlı bir büyüme elde eden BYD'nin Türkiye ve Macaristan'da açılması planlanan iki üretim tesisi ise büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.