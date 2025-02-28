Çinli otomobil üreticisi Chery, halka arz başvurusu yaptı

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Çinli otomobil üreticisi Chery, küresel piyasalara açılmak ve yerel üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Şirket, yeni araç ve teknoloji geliştirmek için finansman sağlamak üzere Hong Kong borsasında halka arz başvurusu yaptı.

Hong Kong borsasına yapılan başvuruda, halka arzın ne büyüklükte olacağı ya da şirketin ne zaman kote olacağı yer almadı.

ÇİN'İN EN BÜYÜK İKİNCİ OTOMOBİL SATICISIYDI

Chery, geçen yıl 2.5 milyon araç satarak BYD'nin ardından Çin'de en büyük ikinci otomobil satıcısı şirket olmuştu.

Ana ihraç pazarları Rusya ve Türkiye olan Chery, Küba ve Mısır'a da araç ihraç ediyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM SİNYALLERİ

Sanayi Bakanı Fatih Kacır'ın, ay ortasında Samsun'da yatırım için Chery ile görüşmelerin son aşamada olduğunu söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta başında Samsun'da Çinli bir şirketin kısa süre içinde otomotiv yatırımı için temel atacağını söylemişti.

HALKA ARZ NEDİR

Halka arz, bir şirketin daha fazla sermaye elde etmek amacıyla hisse senetlerini yatırımcılara sunarak, ilk kez borsada işlem görmesini sağladığı süreçtir.

Şirket, halka arz yoluyla hisselerini kamuya açar ve böylece yatırımcılar bu hisseleri alıp satabilir.

Bu süreç, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve halka arz edilen hisseler genellikle borsada işlem görmeye başlar.