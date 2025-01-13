Çinli otomobil üreticisi SAIC, 2024'ü rekorla kapattı

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Çinli otomotiv devi SAIC Motor, 2024 yılında rekor seviyede araç satışı gerçekleştirdi. Şirket, 4 milyon 639 bin araç satarak yeni bir rekora imza attı.

SAIC Motor, MG, IM, Roewe, Rising, Maxus, Wuling ve Baojun gibi markaların üreticisi. Şirket, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojisiyle otomotiv sektöründe öncü bir rol oynuyor.

SAIC Motor, yeni enerjili araç (NEV) satışlarında da rekor kırdı. Şirketin NEV satışları, 2024 yılında yüzde 9,9 artarak 1 milyon 234 bin adede ulaştı.

AVRUPA'DA MG İLE BÜYÜK BAŞARI

SAIC, Avrupa pazarında MG markasıyla güçlü bir büyüme kaydetti. MG, 2024 yılında Avrupa'da 240 bin adetten fazla araç satarak kıtanın en çok tercih edilen Çinli otomobil markası oldu.

VOLKSWAGEN İLE İŞ BİRLİĞİ

SAIC Motor, 2024 yılında Volkswagen Grubu ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında, iki şirket elektrikli ve hibrit araçlar da dahil olmak üzere 10'dan fazla yeni model geliştirecek.