Toyota, yeni yarış otomobili TR010 Hybrid'i tanıttı

Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yeniden zirveye yerleşmek hedefiyle geliştirdiği Le Mans Hypercar sınıfındaki yeni aracının örtüsünü kaldırdı.

TR010 Hybrid adı verilen bu yeni model, 2021 yılından beri pistlerde olan GR010 Hybrid serisinin yerini alarak yeni bir dönemi başlatıyor.

YENİ TASARIM VE RENK ŞEMASI

V6 çift turbolu motor yapısını koruyan TR010 Hybrid, önceki mat siyah görünümün aksine kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan yeni bir tasarımla geliyor.

Mart ayında Katar'da ilk kez piste çıkacak olan aracın ön kısmı büyük ölçüde yenilenirken, far detaylarında markanın binek otomobillerinden ilham alındığı görülüyor.

GAZOO RACING İSMİNE VEDA

Japon üretici, bu modelle birlikte hiper otomobil sınıfında Gazoo Racing markasını kaldırarak yola Toyota Racing adıyla devam etme kararı aldı.

Bu stratejik değişiklik kapsamında otomobilin üretildiği Köln'deki Ar-Ge merkezinin adı da Toyota Racing GmbH olarak değiştirildi.

RALLİDE STRATEJİ DEĞİŞMİYOR

WEC takımında yapılan isim değişikliğine rağmen Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) programında Gazoo Racing markasını kullanmayı sürdürecek.

Yeni yapılanan Toyota Racing departmanı, ralli araçları için motor tedariki ve GT4 üretimi gibi konularda diğer girişimleri desteklemeye devam edecek.