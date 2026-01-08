2025 yılında Türkiye'de en çok satılan 10 SUV modeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılına ait resmi satış verileri, Türkiye otomobil pazarında SUV modellerinin tartışmasız liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen yıl satılan her 10 otomobilden 6'sının SUV olması, tüketicilerin tercihlerindeki değişimi net bir şekilde kanıtlıyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN ZİRVE YARIŞI

Listede elektrikli ve hibrit motorlu araçların üst sıralardaki hakimiyeti dikkat çekerken, Tesla Model Y 31 bin 509 adetlik satışla segmentin lideri oldu.

Onu 30 bin 380 adetle BYD Seal U ve 27 bin 583 adetlik satış rakamıyla yerli otomobil Togg T10X takip etti.

LİSTENİN DİĞER GÜÇLÜ OYUNCULARI

Zirve yarışının hemen ardından Fiat Egea Cross dördüncü sırada yer alırken, Toyota C-HR beşinci sıraya yerleşti.

İlk on içerisinde Dacia Sandero Stepway, Volkswagen T-Roc ve Nissan Qashqai gibi popüler modeller de kendilerine yer buldu.

ARALIK AYININ SÜRPRİZ LİDERİ

Yıl genelindeki tablonun aksine, aralık ayında liderlik koltuğuna, ÖTV muafiyetli satışların da etkisiyle 4 bin 704 adet satan Renault Duster oturdu.

Ayın en çok satan diğer modelleri ise sırasıyla Volkswagen Taigo ve Dacia Sandero Stepway olarak kayıtlara geçti.

2025'TE EN ÇOK SATILAN 10 SUV

Tesla Model Y - 31 bin 509

BYD Seal U - 30 bin 380

Togg T10X - 27 bin 583

Fiat Egea Cross - 26 bin 820

Toyota C-HR - 25 bin 215

Dacia Sandero Stepway - 23 bin 699

Volkswagen T-Roc - 22 bin 464

Peugeot 2008 - 22 bin 341

Volkswagen Taigo - 21 bin 367

Nissan Qashqai - 20 bin 694