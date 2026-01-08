Yeni Dacia Sandero Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Makyajlanan Dacia ailesinin Türkiye'ye giriş yapan ilk üyesi olan yeni Sandero, hatchback gövde tipiyle showroomlardaki yerini aldı.

Mart ayı itibarıyla ailenin diğer popüler üyeleri olan Sandero Stepway ve Jogger modellerinin de ürün gamına dahil olması bekleniyor.

FİYAT LİSTESİ VE DONANIM SEÇENEKLERİ

Yeni Sandero, giriş seviyesi olan Essential TCe 100 versiyonuyla 1 milyon 240 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Daha üst donanım seviyesi olan Expression TCe 100 paketi ise 1 milyon 340 bin TL'lik etiket fiyatıyla listeleniyor.

TASARIMDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Aracın dış görünümünde yapılan makyajla birlikte önceki "Y" formlu ışık imzası yerini ters "T" şeklindeki modern tasarıma bırakıyor.

Ön panjurda farların piksel efektini devam ettiren yatay çizgiler kullanılırken, tampon yapısı ve jant tasarımları da yenilenmiş durumda.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MOTOR

Yenilenen Sandero'nun kaputunun altında TCe 100 kodlu üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor.

Günlük sürüş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan 100 beygir gücündeki bu ünite, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilerek tekerleklere güç aktarıyor.