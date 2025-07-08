Çinli Xpeng, yeni SUV modeli G7'nin teslimatlarına başladı

Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, geçen hafta lansmanını yaptığı ve Tesla Model Y'ye rakip olarak konumlandırdığı yeni SUV modeli G7'nin ilk teslimatlarına başladı.

Şirketin kendi geliştirdiği Turing yapay zeka sürüş çipini kullanan ilk model olan Xpeng G7, satışa çıktıktan sonraki ilk dokuz dakikada 10 binden fazla sipariş alarak piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

ŞANGHAY'DA TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Gelen haberlere göre, Xpeng G7'nin Şanghay'daki siparişleri, Tesla'nın fabrikasının da bulunduğu şehirde rakibi Model Y'nin siparişlerini çoktan aştı.

Xpeng G7'nin başlangıç fiyatının, Model Y'den önemli ölçüde daha düşük olması bu başarıdaki en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

XPENG'DEN REKOR BÜYÜME

Xpeng, haziran ayında 34 bin 611 araç teslim ederken, 2025'in ilk yarısındaki toplam teslimat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 279'luk bir artış gösterdi.

Şirket, bu yılki toplam teslimat hacmini 2024'e kıyasla iki katına çıkarmayı hedefliyor.