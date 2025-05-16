Çinli Xpeng'in yeni elektrikli aracı işte böyle görünecek

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Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, daha önce E29 kod adıyla bilinen yeni P7 sedanının ilk resmi görsellerini paylaştı. Araç, mevcut seriden çok daha belirgin ve Lamborghini Revuelto'yu andıran şık bir tasarıma sahip.

Xpeng, yeni modelini "hem estetik hem de performans açısından çıtayı yükselten cesur, duygusal ve atletik 5 kişilik bir coupe" olarak tanımlıyor.

YENİ XPENG P7 TASARIM DETAYLARI

Rafik Ferrag tarafından tasarlanan yeni Xpeng P7'nin ön kısmında Y şeklinde gündüz farları ve ince bir ışık çubuğu bulunurken, ana farlar hemen altına yerleştirilmiş ve ön taraftaki Xpeng amblemi aydınlatılıyor.

Fastback tarzı bir şekle ve geri çekilebilir arka spoylere sahip olan aracın arka kısmında da ince LED şeritler ön farları tamamlayarak bütüncül bir görünüm sağlıyor.

Xpeng P7'nin, menzil genişletici seçeneklerini destekleyebilecek yeni Kunpeng EV platformuyla gelebileceği, ancak şimdilik sadece elektrikli olarak piyasaya sürülmesi ve çift motorla 466 beygire kadar güç, 700 km'yi aşan menzil sunması bekleniyor. Şirket henüz resmi teknik detayları doğrulamadı.

XPENG P7'NİN İÇ MEKANI VE LANSMAN DETAYLARI BELİRGİNLEŞİYOR

Çin'de dolaşan casus fotoğrafları, aracın büyük bir merkezi bilgi-eğlence ekranına ve açık mor deri koltuklara sahip olacağını gösterirken, P7'nin LiDAR yerine basitleştirilmiş görüş tabanlı bir gelişmiş sürücü destek sistemi sunabileceği belirtiliyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen ve muhtemelen "P7 Ultra" adını alacak olan aracın fiyatının mevcut modele benzer, yaklaşık 35 bin dolar olması öngörülüyor.