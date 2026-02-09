Citroen Ami'nin Dark Side versiyonu Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Citroen, şehir içi ulaşımda fenomen haline gelen Ami modeli için hazırladığı özel "Dark Side" versiyonunu Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturdu.

Sınırlı sayıda getirilen bu yeni model, 555 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle online kanallar üzerinden siparişe açıldı.

YENİ MAT SİYAH TASARIM VE DETAYLAR

Ami Dark Side, isminden de anlaşılacağı üzere "Gece Siyahı" adı verilen tamamen yeni ve mat bir gövde rengiyle geliyor.

Aracın koyu tonlu tasarımı, beyaz renkli grafik uygulamalar ve özel jant kapaklarıyla desteklenerek daha dinamik ve asi bir görünüm sunuyor.

EHLİYET VE KULLANIM ŞARTLARI

Yüzde 100 elektrikli olan bu araç, Türkiye'de B1 sınıfı sürücü belgesine sahip 16 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından yasal olarak kullanılabiliyor.

Saatte maksimum 45 kilometre hıza ulaşabilen model, tam şarjla 75 kilometrelik bir menzil sağlayarak şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

Markanın 2025 yılında gerçekleştirdiği tasarım güncellemesini temel alan bu özel seri, stoklarla sınırlı.

Otomotiv dünyasındaki klasik kodların dışına çıkan model, hem şık hem de agresif yapısıyla mikro mobilite pazarındaki iddiasını sürdürüyor.