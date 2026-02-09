Yeni Renault Clio Türkiye fiyatı belli oldu: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Renault Clio, altıncı nesliyle birlikte baştan aşağı yenilendi.

Bursa fabrikasında üretilen ve tasarımında köklü değişikliklere gidilen model, düzenlenen lansmanla birlikte tüketicilerin beğenisine sunuldu.

RENAULT CLIO FİYAT LİSTESİ

Yeni Clio'nun Evolution Plus donanım paketi 1 milyon 799 bin TL, daha üst seviye olan Esprit Alpine versiyonu ise 1 milyon 895 bin TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Lansmana özel olarak ilk bin müşteriye 50 bin TL indirim sağlanırken, eski araç sahiplerine takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanı gibi avantajlar sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Araç ilk etapta 115 beygir güç ve 1.2 litre hacme sahip turbo benzinli TCe motor seçeneğiyle bayilerdeki yerini alıyor.

6 ileri çift kavramalı EDC şanzımanla kombine edilen bu motor, 100 kilometrede ortalama 5,1 litre yakıt tüketimi vadediyor.

Serinin merakla beklenen 160 beygirlik E-Tech tam hibrit ve 120 beygirlik LPG'li Eco-G versiyonları ise 2026 yılının ikinci yarısında satışa çıkacak.

Özellikle tam hibrit versiyonun şehir içi kullanımlarda yüzde 80 oranında elektrikli sürüş imkanı sunduğu belirtiliyor.

Önceki nesle göre boyutları bir miktar büyüyen yeni Clio, 4.116 mm uzunluğa ve 2.591 mm dingil mesafesine ulaşarak daha geniş bir iç hacim sunuyor.

İç mekanda vites kolu direksiyon kolonuna taşınırken, donanım seviyesine göre 10,1 inçlik OpenR link multimedya ekranı ve dijital göstergeler yer alıyor.