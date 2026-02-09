Stellantis'te tarihi çöküş: Hisseler yüzde 20 düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Stellantis hisseleri, grubun 2025 mali yılı sonuçlarına yansıyacak devasa gider açıklamasının ardından Paris Borsası'nda 2021 yılındaki halka arzından bu yana en büyük günlük kaybını kaydetti.

Sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybeden şirket hisseleri 6,28 euro seviyesine gerileyerek Mart 2024 zirvesinin yüzde 80 altına indi.

ELEKTRİFİKASYONDA HESAP HATASI

Grup, yaşanan bu finansal tablonun gerekçesi olarak bazı kilit pazarlardaki elektrikli araç geçiş hızının gereğinden fazla iyimser tahmin edilmesini gösterdi.

Şirket yönetimi bu durumu, kârlı büyümeyi desteklemek ve müşterileri odağa almak için yapılan derin ancak zorunlu bir "sıfırlama" maliyeti olarak tanımladı.

22 MİLYAR EUROLUK DEV GİDER

Açıklanan 22 milyar euroluk tek seferlik istisnai gider, şirketin ilgili mali yılı zarar yazarak kapatmasına neden olacak büyüklükte bir tutar oluşturuyor.

Bu gider kaleminin 14 milyar euroluk kısmının, özellikle ABD pazarındaki ürün gamının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Stellantis'in yaşadığı bu kriz, Volvo, Renault ve Volkswagen gibi diğer Avrupalı otomotiv üreticilerinin hisselerinde de değer kaybına yol açtı.

Ayrıca ABD'de değişen emisyon kuralları ve azalan teşviklerin, elektrikli araç pazarındaki büyüme ivmesini yavaşlattığı vurgulandı.