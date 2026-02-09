Opel modellerinde şubat ayına özel kampanyalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Opel, şubat ayında geçerli olacak yeni satış kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli ödeme koşulları sunuyor.

Opel Corsa'nın manuel şanzımanlı Edition donanımı için 150 bin TL, diğer tüm versiyonları içinse 300 bin TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı tanınıyor.

Dizel motorlu Opel Astra ve sportif tasarımıyla öne çıkan Mokka modelleri de 300 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARDA ÖZEL KAMPANYALAR

Markanın yeni nesil hibrit modeli Frontera Hybrid, 150 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Tamamen elektrikli Corsa Elektrik ve Frontera Elektrik modellerinde ise 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanırken, Grandland Hybrid için işletmelere özel 400 bin TL kredi limiti sunuluyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Ticari araç grubunda yer alan Zafira modeli, 600 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz fırsatının yanı sıra nakit alım indirimleriyle dikkat çekiyor.

Combo ve Combo Cargo modellerinde ise işletmelere sırasıyla 450 bin TL ve 600 bin TL tutarında faizsiz kredi seçenekleri var.

Vivaro Cargo modelinin farklı versiyonlarında 450 bin TL ile 600 bin TL arasında değişen kredi limitleri ve sıfır faiz imkanı bulunuyor.

Movano ve Vivaro City Van modellerinde ise 600 bin TL kredi desteğine ek olarak nakit alımlarda geçerli özel indirim seçenekleri yer alıyor.