Citroen C3 ve e-C3, Altın Direksiyon ödülü aldı

AA & Ensonhaber

Citroen, C3 ve tamamen elektrikli e-C3 modelleriyle otomotiv dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Avrupa'nın en prestijli otomotiv ödüllerinden biri olan "Altın Direksiyon"u kazanan modeller, uygun fiyatları, şık tasarımları ve sundukları konfor ile dikkat çekiyor.

ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLÜ NEDİR

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Axel Springer Verlag tarafından her yıl verilen Altın Direksiyon ödülü, Avrupa otomotiv endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu yıl C3 ve e-C3 modelleri, "25 Bin Avronun Altındaki En İyi Otomobil" kategorisinde bu prestijli ödüle layık görüldü.

Yeni C3 ve e-C3 modelleri, özellikle fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor. e-C3 modeli, tamamen elektrikli B segment küçük otomobil sınıfında sunduğu 326 kilometreye (WLTP'ye göre) ve şehir içi kullanımda 400 kilometre üzerindeki menziliyle de rakiplerinden ayrışıyor.

Citroen Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Laurent Diot, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Altın Direksiyon ödülünü almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



