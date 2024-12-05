Citroen modellerinde aralık ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Citroen, Aralık ayında yeni bir araç almak isteyenler için kasım ayında avantajlı kampanyalar sunuyor.

C4, C4 X, C5 Aircross, Berlingo, Jumpy ve Jumper gibi popüler modellerde yüzde 0 faizli kredi imkanları ve cazip fiyatlar dikkat çekiyor.

Citroen C4 ve C4 X modellerinde 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor. Citroen'in konforlu SUV modeli C5 Aircross da 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Yeni Berlingo Kombi ve Yeni Berlingo Van modelleri, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilere sunuluyor.

Yeni Jumpy Spacetourer ve Yeni Jumpy Van modelleri de 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen Jumper modeli ise 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE FIRSATLAR

Citroen, elektrikli modellerinde de avantajlı kampanyalar sunuyor. e-C4 ve e-C4 X modelleri, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor. Şehir içi ulaşım için ideal bir seçenek olan Citroen Ami modelleri ise 200 bin TL için 20 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağıyla sunuluyor.