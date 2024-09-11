Citroen modellerinde eylül ayı kampanyaları Citroen, binek ve hafif ticari araçlarında eylül ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Citroen, eylül kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari araçlarında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanının yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuldu.

CITROEN C5 AIRCROSS

SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

BERLINGO COMBI

1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruyla dikkati çeken yeni Berlingo Kombi modeli, tüm donanım seviyelerinde 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuldu.

Kombivan sınıfında yeni Berlingo Van'da ise alıcılar, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajından faydalanılıyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığında öne çıkan yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği seçeneğinin yanı sıra 150 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Eylül ayının kampanyalarından biri de elektrikli modellerde sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifiyle satışa çıkarıldı.

Şirketin mobilite aracı olan Ami One ise 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi olanağı sunarken, Ami Peps'e sahip olmak isteyenler 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor.