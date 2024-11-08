Citroen modellerinde kasım ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Citroen, kasım ayında binek araçlarında cazip kredi fırsatları sunuyor. C4 ve C4 X modellerinde 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği mevcut.

C5 Aircross SUV modelinde ise 300 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Yeni Berlingo Kombi ve kombivan sınıfının öncüsü olarak modüler tasarımıyla dikkati çeken yeni Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

CITROEN JUMPY

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi teklifiyle geleceğin Citroen teknolojilerine bugünden ulaşabiliyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroen Ami One ve Citroen Ami Peps modelleri için kasımda 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi veya 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz olanağı sunuluyor.