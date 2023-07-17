Citroen Türkiye'nin ilk 6 aydaki satışları 2022'yi geçti

Yıl başından bu yana artan performansıyla Türkiye pazarında öne çıkan Citroen, haziranda gerçekleştirdiği 8 bin 14 adetlik satışla ay bazında beşinci sırada yer aldı.
Markanın ilk 6 aylık satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 32 bin 30 adede çıktı ve şimdiden 2022 satışlarını geride bıraktı.
Türkiye satışlarda ikinci
Mayıs ayında olduğu gibi haziranda da dünyada Citroen'in en fazla satış yapılan ikinci ülkesi olan Türkiye, ilk 6 aylık dönemde de globalde 5'inci sıradan 3'üncülüğe yükselmiş oldu.
Citroen'in ilk 6 ayda 5 bin 361 adetle en fazla tercih edilen modeli olan C3, haziranda yüzde 7,6’lık pazar payına ulaştı.
C3 Aircross ve C5 Aircross modelleri de 2022 yılının haziran ayına göre satışlarını sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 229 seviyesinde artırmış oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdür Selen Alkım, Türk tüketicisinin Citroen modellerine olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu:
Özellikle mart ayından itibaren satışlarımızda büyük bir artış trendine giriş yaptık. Geçen yılı 28 bin 831 adetlik satış rakamıyla kapatmıştık.
Elektrikli mobilite çözümü Citroen Ami'yi de eklediğimizde satışlarımız yaklaşık 30 bin adet seviyesini bulmuştu. Bu yıl ise henüz 6 ayda, geçen yılın toplam satışını geride bıraktı.