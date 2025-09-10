Cupra'dan geleceğe bakış: Yeni Tindaya konsepti tanıtıldı

Almanya merkezli Münih Otomobil Fuarı kapsamında, İspanyol üretici Cupra'nın oldukça iddialı yeni konsepti Tindaya görücüye çıktı.

Agresif bir tasarıma sahip olan araç, markanın gelecekteki tasarım vizyonuna dair önemli ipuçları taşıyor.

KÖPEK BALIĞI TASARIMI VE "HAVADA DURAN" KOLTUKLAR

Özellikle ön yüzüyle dikkat çeken konsept, markanın ikonik "köpek balığı" tasarım çizgisini bir sonraki seviyeye taşıyor. 4.720 mm gövde uzunluğuna sahip olan Tindaya, 23 inçlik devasa jantlar üzerinde duruyor.

Dört kişilik tasarlanan aracın iç mekanı da dışı kadar fütüristik bir yapıya sahip. Yarım direksiyon simidi ve kıvrımlı orta konsolun yanı sıra, yan bağlantıları sayesinde havada duruyormuş gibi görünen koltuklar dikkat çekiyor.

CUPRA KIŞKIRTICI MODELLERE ODAKLANACAK

Cupra, Volkswagen altyapılarını kullanmasına rağmen tasarım konusunda fark yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Marka CEO'su Wayne Griffiths, klasik segmentlere girmeyecek özel ve "kışkırtıcı gövde tarzları" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Griffiths, hem arazi hem de şehirde kullanılabilecek tamamen elektrikli bir "buggy" benzeri aracın yolda olduğunu da doğruladı.

Ancak marka, pazarın talebi doğrultusunda öncelikli olarak SUV ve crossover araçlar üretmeye devam edecek.