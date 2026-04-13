Cupra'dan uygun fiyatlı elektrikli otomobil hamlesi: Yeni Raval tanıtıldı

Otomobil üreticisi Cupra, markanın bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı modeli olan Raval'ı elektrikli araç tutkunlarının beğenisine sundu.

Volkswagen Grubu'nun yeni nesil MEB Plus altyapısını kullanan bu yenilikçi araç, doğrudan Renault 5 gibi popüler modellerle rekabet etmeye hazırlanıyor.

TASARIM DETAYLARI

Kompakt boyutlarına rağmen oldukça verimli bir iç mekan sunan Raval, 430 litrelik iddialı bagaj hacmiyle kendinden daha büyük olan Cupra Born modelini bile geride bırakmayı başarıyor.

Aracın sportif karakterini ön plana çıkarmak amacıyla süspansiyon sistemi standart kurulumlara göre 15 milimetre daha alçak tasarlandı.

MOTOR VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlayan elektrikli otomobil, dört donanım seviyesi, dört farklı motor ve iki ayrı batarya paketi seçeneğiyle yollara çıkacak.

Giriş seviyesinde 300 kilometre menzil sunan araç, 155 kW motor ve 52 kWsa batarya kombinasyonu tercih edildiğinde tek şarjla 450 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

PERFORMANS ODAKLI VZ VERSİYONU DA GELİYOR

Serinin zirvesinde yer alan ve yaklaşık 43 bin 500 euro fiyat etiketine sahip olan Raval VZ versiyonu, 222 beygir güç üreterek sıfırdan yüz kilometre hıza sadece 7 saniyede ulaşıyor.

Marka içinde büyük beklentiler yaratan bu yeni serinin, 2028 yılına kadar markanın en çok satan modeli olması hedefleniyor.