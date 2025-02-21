Dacia, Avrupa pazarı için uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil geliştiriyor

Haber Merkezi

Renault bünyesindeki uygun fiyatlı marka Dacia, Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli araç modeli geliştirdiğini duyurdu.

2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni model, Renault Twingo ile benzer boyutlarda olacak ve Dacia Spring'in yerini alacak.

UYGUN FİYATLI VE ERİŞİLEBİLİR

Dacia, yeni elektrikli aracının uygun fiyatlı ve erişilebilir olmasına odaklandığını vurguluyor.

Yüksek menzil veya hızlı şarj gibi özelliklerden ziyade, uygun fiyat sunmayı hedefleyen Dacia, Avrupa'daki elektrikli araç pazarında fiyat-performans dengesi getirmeyi amaçlıyor.

ELEKTRİKLİ SANDERO DA GELİYOR

Dacia, 2027 yılında tamamen elektrikli bir Sandero modeli de piyasaya sürmeyi planlıyor. CMF-B platformu üzerine inşa edilecek olan elektrikli Sandero, Renault 4 ve Renault 5 modellerinde kullanılan batarya ve motor sistemlerinden yararlanacak.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

Dacia'nın yeni elektrikli araçlarının, Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Yeni modelin teknik özellikleri ve fiyatlandırması henüz açıklanmadı. Ancak, Dacia'nın uygun fiyat vurgusu, yeni elektrikli aracın geniş bir kitleye hitap edebileceğini gösteriyor.