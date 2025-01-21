Dacia CEO'su açıkladı: Elektrikli Sandero 2027'de geliyor

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Dacia, elektrikli araç pazarındaki varlığını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Spring modeliyle elektrikli araçlara adım atan Dacia, şimdi de en çok satan modeli Sandero'yu elektrikli hale getiriyor.

Dacia CEO'su Denis Le Vot, 2027 yılında tanıtılacak Yeni Sandero'nun yüzde 100 elektrikli bir versiyona sahip olacağını açıkladı.

AMPR SMALL PLATFORMU

Elektrikli Sandero'nun, Renault Grubu'nun yeni elektrikli modelleri Renault 4 ve 5'te kullandığı AmpR Small platformunun bir versiyonu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

SANDERO AVRUPA'DA ZİRVEDE

Dacia Sandero, 2024 yılında Avrupa'da 309 bin 392 adet satılarak markanın en çok satan modeli oldu. Sandero'nun elektrikli versiyonunun da benzer bir başarı yakalaması bekleniyor.

Dacia markası, 2024 yılında satışlarını yüzde 2,7 oranında artırarak 676 bin adede ulaştı. Dacia, 2004 yılından bu yana 9 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.