Daihatsu, 191 bin aracını geri çağıracak

Haber Merkezi

Daihatsu Motor, Japonya'da 191 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, araçlarda kullanılan yaylardaki bir arıza.

Daihatsu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2016 ile Ekim 2018 tarihleri arasında üretilen Move Canvas ve Hijet dahil 6 farklı modelde kullanılan yaylarda bir sorun tespit edildi.

Araçlar çalışırken karoserden gelen titreşimleri emen yayların üzerindeki boya filmlerinin sıyrıldığı ve bu nedenle yayların kırıldığı belirtildi.

LASTİK PATLAMASI RİSKİ

Kırılan yayların lastiğe temas ederek lastiğin patlamasına ve aracın hareket edememesine neden olabileceği açıklandı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, şimdiye kadar herhangi bir trafik kazası bildirilmediğini ancak 608 farklı arıza bildirimi alındığını açıkladı.

ÜCRETSİZ PARÇA DEĞİŞİMİ

Geri çağırma kapsamındaki araçlar, Daihatsu bayilerinde ücretsiz olarak tamir edilecek. Araç sahiplerine, en kısa sürede yetkili bir servise başvurmaları tavsiye ediliyor.