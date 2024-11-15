DFSK modellerinde kasım ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

DFSK, yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug-in hibrit E5 modellerinde 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

Ayrıca, bu modellere 50 bin lira takas desteği de sağlanıyor. Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin liradan, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli de 2 milyon 240 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TİCARİ ARAÇLAR

Elektrikli ticari ürün gamının da dahil olduğu kampanyada, 1,5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin kamyonet PORTER1, çift kabin kamyonet PORTER2, elektrikli kamyonet E-PORTER ve NEDC'ye göre 300 kilometrelik menzil sunan yeni nesil elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin liralık kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faizle satışa sunuluyor.

E-COM 5 modeli hariç tüm ticari araçlarda 50 bin liralık takas desteği uygulanırken, E-COM 5'e özel 100 bin lira takas desteği imkanı bulunuyor.

DFSK PORTER1 785 bin liradan, PORTER2 840 bin liradan, E-PORTER 1 milyon 260 bin liradan ve E-COM5 de 1 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.