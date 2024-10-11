Direksiyon ve pedal yok: Tesla'nın robotaksi modeli Cybercab tanıtıldı

Haber Merkezi

2025'in ortalarına doğru Tesla'nın, yeni elektrikli otomobiller üretme niyetinde olduğu bildiriliyor.

Tüm kaynaklarını tam otonom Tesla Robotaksi modeline harcayan şirket, ucuz otomobil üretme projesini askıya almıştı.

Tesla'nın uzun zamandır merakla beklenen robotaksi etkinliği düzenlendi ve merakla beklenen robotaksi Cybercab resmi olarak tanıtıldı.

TESLA CYBERCAB NELER SUNUYOR

Cybertruck'a benzer bir ön tasarıma sahip olan Cybercab, dikkat çekici kelebek kapıları ve minimalist iç tasarımıyla öne çıkıyor.

Tesla'nın açıklamasına göre, Cybercab önden bakıldığında Cybertruck'ı anımsatan köşeli hatlara sahip.

Aracın arka kısmı ise sade bir fastback tasarımını benimsiyor ve boydan boya uzanan LED aydınlatma barıyla dikkat çekiyor.

DİREKSİYON VE PEDAL YOK

İç mekanda ise minimalist bir yaklaşım hakim. Cybercab'de sadece iki koltuk ve büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Otonom sürüş özelliği nedeniyle direksiyon ve pedallar ise yer almıyor.

Tesla, Cybercab'ın teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi vermese de aracın kablosuz veya endüktif şarj ile şarj edileceği belirtiliyor. Motor ve menzil gibi önemli bilgiler ise henüz açıklanmadı.

Elon Musk, Cybercab'ın gelecek yıllarda bireysel tüketiciler tarafından da satın alınabileceğini ve fiyatının 30 bin dolar civarında olacağını duyurdu.