Direksiyonu ve pedalları yok: Tesla Cybercab Paris'te sahne aldı

Haber Merkezi

Tesla, uzun süredir merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan "Cybercab" aracını Paris'teki VivaTech 2025 teknoloji fuarında ilk kez sergiledi. Fütüristik araç, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

PARİS'TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Tesla'nın standında sergilenen Tesla Cybercab, radikal tasarımıyla dikkat çekti. Araçta direksiyon ve pedal bulunmuyor. Bu da aracın tamamen otonom olarak yolculuk etmek üzere tasarlandığını gösteriyor.

Mat altın renkli bir gövdeye sahip olan prototip, aynı anda iki yolcu taşıma kapasitesine sahip. Tesla'nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu kapasiteli yeni modelleri de tanıtması planlanıyor.

TEST SÜRÜŞLERİ HAZİRANDA BAŞLIYOR

Tesla CEO’su Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, Cybercab'in halka açık test sürüşlerinin 22 Haziran’da Teksas'ın Austin kentinde başlayacağını duyurdu.

Musk, ilk sürücüsüz teslimatın ise kendi doğum günü olan 28 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Tesla'nın bu alandaki en büyük rakiplerinden biri, Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından geliştirilen Waymo. Waymo, halihazırda ABD'nin San Francisco gibi bazı şehirlerinde ticari robotaksi hizmeti sunuyor.