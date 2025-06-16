Donald Trump, otomobil gümrük vergilerini artırmayı düşünüyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, yerli otomobil üretimini desteklemek amacıyla mevcut gümrük vergilerini daha da artırabileceğini söyledi. Bu adımın, ticaret ortaklarıyla gerilimi tırmandırma potansiyeli bulunuyor.

"VERGİYİ ARTIRABİLİRİM" MESAJI

Trump, Perşembe günü, Kaliforniya'nın 2035'te benzinli araç satışını yasaklayan yönetmeliğini iptal eden bir yasa tasarısının imza töreninde konuştu.

Trump, "Çok uzak olmayan bir gelecekte bu vergiyi artırabilirim." diyerek mevcut yüzde 25'lik otomobil gümrük vergisi oranını yükseltebileceğini belirtti.

ABD Başkanı, "Ne kadar artırırsanız, buraya fabrika kurma olasılıkları o kadar artar." diyerek bu politikanın amacının yerli yatırımı teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Trump, bu politikanın başarısına örnek olarak General Motors'un (GM) ABD'deki fabrikalarına yapacağı 4 milyar dolarlık yatırımı gösterdi.

GM'nin bu yatırımı, gümrük vergilerinden kaçınmak için yaptığı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Ancak Trump'ın açıklamaları piyasalarda olumsuz karşılandı. Konuşma sırasında General Motors, Ford ve Stellantis gibi büyük otomobil üreticilerinin hisseleri günün en düşük seviyelerine geriledi ve günü düşüşle kapattı.