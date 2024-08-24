Dongfeng, giriş seviyesi markası Nammi'yi Avrupa'ya getirdi Çinli otomobil üreticisi Dongfeng'in alt markası Nammi, İsviçre'de ve Norveç'te faaliyet göstermeye başladı.

Haber Merkezi

Geçen yıl 1.72 milyon adet satış gerçekleştiren Dongfeng, şu sıralar Avrupa'ya gelmenin planlarını yapıyor.

Çinli Dongfeng, giriş seviyesi markası olan Nammi'yi resmen Avrupa pazarına getirdi.

Otomobil üreticisi, Nammi markası adı altında satılan modellerini Norveç'te ve İsviçre'de satışa çıkardı.

Dongfeng'in premium alt markası Voyah da daha önce bu ülkelerde satışa sunulmuştu.

Nammi, Avrupa'ya sadece Box isimli küçük elektrikli crossover modeli ile giriyor.

TEKNİK DETAYLAR

Ön aksında 70 kW'lık bir elektrik motoru bulunduran Nammi Box, iki farklı batarya seçeneği ile müşterilerle buluşuyor.

31.5 kWh'lik küçük batarya, CLTC verilerine göre 330 km menzil sunabilecek. İkinci 42.3 kWh'lik batarya ise 430 km menzil vadediyor.

NAMMI BOX FİYATI

Nammi'nin ilk modeli İsviçre'de yaklaşık 23 bin euroya satışta olacak. Nammi Box, hem boyutları hem de fiyatı ile Citroen e-C3 ve Fiat Grande Panda'ya direkt rakip olacak.

Nammi, Norveç'te çok daha rekabetçi bir fiyat ile satışa sunulacak. Bu fiyatın yaklaşık 16 bin euro olması bekleniyor.