DS Automobiles yeni elektrikli DS N 8 modelini tanıttı

AA & Ensonhaber

DS Automobiles, yeni yılda resmi olarak tanıtacağı DS N°8 modelinin ilk detaylarını paylaştı. Tamamen elektrikli bir SUV Coupe olarak karşımıza çıkan DS N°8, markanın yeni amiral gemisi olmaya aday.

DS N°8, markanın yeni isimlendirme stratejisinin de ilk örneği. Bu strateji, mevcut ve gelecek modellerin isimlerini birbirine bağlarken, 'N°' ifadesiyle daha cesur bir yaklaşım benimsiyor.

Ayrıca, aracın arkasında "DS Automobiles" yazısının yanı sıra "N°8" imzasının da yer alması, marka ve model arasında net bir ayrım sağlıyor.

"8" SAYISININ ÖNEMİ

DS Automobiles için "8" sayısı yeni bir dönemi temsil ediyor. Sonsuzluk işaretine benzeyen şekliyle "8", denge ve uyumu vurguluyor. Marka, DS N°8 ile SUV sınıfında devrim yaratmayı ve müşteri beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

AERODİNAMİK TASARIM VE YÜKSEK MENZİL

Yeni DS N°8'in dış tasarımı, zarif SUV'ların dinamizmini yeniden yorumluyor. Geride konumlandırılan ön camlar ve alçak kaput, aerodinamiğe katkı sağlıyor.

WLTP döngüsünde 750 kilometre menzil sunan modelin her bir parçası, rüzgar tünelinde test edildi. 0.24 Cx'lik sürtünme katsayısı, bu çalışmaların başarısını kanıtlıyor.

DS N°8'in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Markanın imzası haline gelen ışık tasarımı, ön tamponda dikey LED gündüz farlarıyla vurgulanıyor. DS PIXEL LED VISION aydınlatma sistemi ise üst düzey görüş sağlıyor.

İÇ MEKAN

DS N°8'in iç mekanı, lüks ve konforu bir araya getiriyor. Yat tasarımından esinlenen iç mekanda, yüksek kaliteli malzemeler kullanıldı.

Kapı içi döşemeleri, yolcuları sararak ses sistemi ve aydınlatmayı yenilikçi bir şekilde sunuyor. Havada süzülen orta konsol ise ferahlık hissi yaratıyor.

SON GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

DS Automobiles, yeni DS N°8 üzerindeki geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Fransa yollarında test edilen 50'den fazla ön üretim otomobil, dikkat çekici kamuflajlarıyla görüntülendi.

Siyah ve altın renkli kamuflaj, DS E-TENSE FE25 yarış aracının renklerinden ilham alıyor.