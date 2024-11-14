Dünyadaki elektrikli araç satışında ekim rekoru kırıldı

AA & Ensonhaber

İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Rho Motion'ın verilerine göre, ekim ayında dünya genelinde 1,72 milyon hibrid ve elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu rakam, Eylül 2024'te kırılan rekoru 50 bin adet aşarak yeni bir zirveye işaret ediyor. Yıllık bazda %35'lik bir artış yaşandığı dikkat çekiyor.

ZİRVEDE ÇİN VAR

Söz konusu satışların 1,2 milyonu Çin'de gerçekleşirken, ülkede satışlar aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 54 artarak rekor yeniledi.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay satışlar yüzde 0,8 artarak 260 bine yükseldi.

Öte yandan, dünyada ocak-ekim döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 24 artışla 13,3 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 8,4 milyonu Çin'de, 2,5 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,4 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise (1 milyon) dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.