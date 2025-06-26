Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD üretimde frene bastı

Çinli elektrikli araç devi BYD'nin, son aylarda Çin'deki bazı fabrikalarında üretimini azalttığı ve yeni üretim hatları kurma planlarını ertelediği bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, şirketin büyüme hızını yavaşlatma kararı aldığını belirtti.

GECE VARDİYALARI İPTAL, ÜRETİM ÜÇTE BİR AZALDI

Kaynaklara göre, BYD üretim kapasitesini düşürme kararı kapsamında bazı fabrikalarında gece vardiyalarını iptal etti.

En az dört fabrikada uygulanan bu önlemlerle, bazı tesislerdeki üretimin en az üçte bir oranında azaltıldığı söylendi.

Ayrıca BYD'nin, yeni üretim hatları kurma planlarını da askıya aldığı belirtildi. Bu durum, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir yavaşlamaya işaret ediyor.

NEDENİ MALİYET TASARRUFU VE DÜŞEN SATIŞLAR

Bu önlemlerin arkasında yatan neden olarak maliyet tasarrufu ve hedefleri tutturamayan satışlar gösteriliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv şirketi olan BYD'nin aldığı bu kararlar, Çin piyasasında sunduğu büyük indirimlere rağmen satışlarda sorun yaşadığı şeklinde yorumlandı.

BYD, bu yıl satışlarını yaklaşık yüzde 30 artırarak 5,5 milyona çıkarmayı hedefliyordu. Ancak Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, BYD'nin üretim büyüme hızı yüzde 13'ten yüzde 0,2'ye kadar düştü.

Haberin ardından, şirketin Hong Kong borsasındaki hisselerinde düşüş yaşandı.