Dünyanın en çok otomobil satan markası belli oldu

Haber Merkezi

Toyota, 2024 yılında da dünya otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Şirket, 9,85 milyon araç satarak Volkswagen Grubu'nu geride bıraktı ve üst üste beşinci kez dünyanın en çok satan otomobil markası oldu.

DÜŞÜK SATIŞLAR LİDERLİĞE YETTİ

Toyota, 2024 yılında Lexus, Daihatsu ve Hino markalarını da içeren toplamda 9,85 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 3,6'lık bir düşüşe işaret etse de Toyota'nın dünya liderliğini korumasına yetti.

Volkswagen Grubu ise 2024 yılında yüzde 2,3'lük bir düşüşle 9,24 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

TOYOTA'NIN ÜRÜN GAMI

Toyota, geniş bir ürün gamına sahip. Şirket, Japonya'da küçük kei otomobillerinden Amerika'da tam boyutlu SUV'lara kadar her türlü aracı üretiyor.

Sedan, hatchback, station wagon, pickup, minivan ve hatta GR86 ve GR Supra gibi spor otomobiller de Toyota'nın ürün gamında yer alıyor.