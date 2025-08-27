Efsane otomobil Nissan R35 GT-R yolun sonuna geldi

Otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Nissan GT-R (R35) için yolun sonu geldi.

Nissan, 2007'den bu yana performans ve inovasyonun simgesi haline gelen modelin üretimini 18 yılın ardından bugün tamamladığını açıkladı.

SON ARAÇ ÜRETİM BANDINDAN İNDİ

Nissan'ın Tochigi fabrikasındaki çalışanlar, üretim bandından inen son üniteyle birlikte efsanevi modelin mirasını kutlamak için bir araya geldi.

Son araç, Geceyarısı Moru rengindeki bir Premium T-Spec versiyonu oldu ve Japonya'daki bir müşteriye teslim edilecek.

18 YILDA 48 BİN ADET ÜRETİLDİ

Modelin yaşam döngüsü boyunca dünya genelinde toplamda yaklaşık 48 bin adet Nissan GT-R üretildi ve satıldı.

R35 GT-R, yüksek performanslı spor otomobil segmentinde standartları belirleyen bir model olarak tarihe geçti.