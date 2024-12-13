Efsanevi Ford Escort RS modeli geri dönüyor

Haber Merkezi

Ford'un efsanevi ralli aracı Escort RS, yeniden yollara dönüyor. İngiliz şirketi Boreham Motorworks, orijinal Escort RS'in ruhunu taşıyan modern bir versiyon üretti.

Bu proje, klasik bir otomobilin modern teknolojiyle yeniden yorumlanması anlamına gelen "continuumod" olarak adlandırılıyor.

Boreham Motorworks, Ford'un marka lisans ortağı olduğu için yeni Escort RS modelleri, Ford tarafından sağlanan şasi numarası serisinin devamını getirecek.

Bu, 50 yıl önce başlayan Escort RS1600 model serisinin resmi olarak devam etmesi anlamına geliyor.

MODERN TASARIM VE GÜÇLÜ MOTOR

Yeni Escort RS, orijinal modelin klasik çizgilerini korurken, modern donanımlarla güncellendi.

300 beygir gücünde 2.1 litrelik motor ve 5 ileri manuel şanzıman, araca yüksek performans sağlıyor.

Alternatif olarak, 184 beygir gücünde 1.8 litrelik motor ve 4 ileri manuel şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Boreham Motorworks, yeni Escort RS'in ağırlığını sadece 800 kg seviyesinde tutmayı hedefliyor. Bu, aracın çevik ve performanslı olmasını sağlayacak.

Yeni Escort RS, ABS fren sistemi, hidrolik direksiyon ve çekiş kontrolü gibi modern teknolojilerden arındırıldı. Bu sayede, sürücülere daha saf bir sürüş deneyimi sunulması amaçlanıyor.

FİYAT

Önümüzdeki yaz tanıtılması planlanan ve sadece 150 adet üretilecek modelin üretimi ise 2025'in 3. çeyreğinde başlayacak. Aracın fiyat etiketi ise 295 bin euro olacak.