Efsaneye nostaljik veda: BMW 8 Serisi sınırlı renk seçenekleriyle satışta

BMW, gelecek yıl üretimine son vermeye hazırlandığı amiral gemisi grand tourer modeli BMW 8 Serisi için retro esintiler taşıyan özel bir veda serisi duyurdu.

"Edition M Heritage" adını taşıyan bu özel versiyon, yalnızca 500 adetle sınırlı olacak.

90'LARA GÖNDERME YAPAN NOSTALJİK RENKLER

M850i xDrive Gran Coupe'yi temel alan bu özel seri, 1990'lardaki ilk nesil (E31) 8 Serisi'nde sunulan Parlak Kırmızı, Mauritius Mavisi ve Daytona Menekşesi gibi ikonik renk seçenekleriyle geliyor.

M üç renkli şeritlere sahip karbon tavan ve özel 20 inç jantlar da dış tasarımdaki diğer özel dokunuşlar arasında.

PERFORMANS DEĞİŞMİYOR

Kaputun altında ise standart modeldeki 530 beygir gücündeki 4.4 litrelik V8 motor görev yapmaya devam ediyor.

Renk seçeneği dışında herhangi bir opsiyon sunulmayacak olan araç, Bowers & Wilkins ses sistemi gibi tüm donanımları standart olarak içeriyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Bu "gırtlak dolu" özel versiyonun fiyatı, standart modelden 23 bin dolar daha pahalı olarak 131 bin 575 dolardan başlıyor.

Üretimine bu yılın sonunda başlanacak olan aracın ilk teslimatlarının ise 2026'nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.