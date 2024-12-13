Elektrikli araç pazarı: Üçüncü kez üst üste rekor kırıldı

AA & Ensonhaber

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion’un kasım ayına ait elektrikli araç satış verilerine göre, dünya genelinde elektrikli araç satışları önceki aya kıyasla 100 bin adet artarak 1,83 milyona ulaştı. Bu, elektrikli araç satışlarında üst üste üçüncü kez rekor kırılması anlamına geliyor. Kasım ayında elektrikli araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarken, aylık bazda ise yüzde 6’lık bir yükseliş kaydedildi.

ÇİN PAZARDA LİDER

Çin, kasım ayında küresel satışların büyük bir kısmını oluşturarak 1,3 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Ocak-kasım döneminde dünya çapında satılan toplam elektrikli araç sayısı ise 15,2 milyona ulaşırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi. Çin, bu satışların 9,7 milyonunu tek başına karşılarken, Çin’deki elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 40 yükseldi.

AVRUPA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ, KUZEY AMERİKA'DA YÜZDE 10 ARTTI

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki elektrikli araç satışları ise 2,7 milyon adette kalırken, bu bölgelerde yıllık bazda yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı. ABD ve Kanada’da ise elektrikli araç satışları 1,6 milyona çıkarken, yıllık artış yüzde 10 oldu. Dünya genelinde geri kalan ülkelerde ise 1,1 milyon elektrikli araç satıldı.

ÜST ÜSTE REKORLAR KIRILDI

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, elektrikli araç satışlarında son üç aydır önemli bir artış yaşandığını ve üst üste rekorlar kırıldığını belirtti. Ancak bölgesel bazda satışların dağılımında dengesizlikler olduğuna dikkat çeken Lester, "Avrupa'da elektrikli araç satışları yüzde 3 gerilerken, Çin kasım ayında yapılan satışların yaklaşık üçte ikisini tek başına oluşturdu." diye ekledi.

Eylül ayında dünya genelinde 1,7 milyon, ekimde ise 1,72 milyon elektrikli araç satılmıştı.