Elektrikli araçlara geçenler içten yanmalı modellere geri dönmüyor

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Elektrikli araçlar (EV) giderek popülerleşirken, yapılan bir araştırma EV kullanıcılarının büyük çoğunluğunun içten yanmalı motorlu araçlara geri dönmeyi düşünmediğini ortaya koydu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANANLAR MEMNUN

Global EV Alliance tarafından 18 ülkede 23 bin araç sahibiyle yapılan araştırmaya göre, EV kullanıcılarının yüzde 92'si bir sonraki araçlarının da elektrikli olacağını belirtiyor.

Sadece yüzde 1'lik bir kesim ise gelecekte içten yanmalı motorlu bir araca geri dönmeyi düşünüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR

EV kullanıcıları, elektrikli araçları tercih etmelerinin nedenlerini şöyle sıralıyor:

Düşük yakıt maliyetleri (Yüzde 45)

Çevre dostu olması (Yüzde 40)

Daha az kirlilik (Yüzde 32)

Dinamik sürüş (Yüzde 21)

Düşük bakım maliyetleri (Yüzde 18)

EV satışları artış gösterse de bu artış beklenenden yavaş gerçekleşiyor. Bu durum, bazı otomobil üreticilerinin EV yatırımlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.