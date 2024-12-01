Elektrikli araçların batarya değişim maliyeti hızla düşüyor

Haber Merkezi

Elektrikli araçların (EV) yüksek satın alma maliyetleri ve pil değişimlerinin pahalı olması, birçok kişiyi elektrikli otomobil almaktan alıkoyan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Ancak Goldman Sachs ve RMI gibi kuruluşların yaptığı araştırmalar, pil maliyetlerinin hızla düştüğünü ve bu durumun yakın gelecekte EV piyasasını kökten değiştireceğini gösteriyor.

PİL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Goldman Sachs'ın raporuna göre, 2026 yılına kadar pil fiyatları kWh başına 80 dolara düşecek.

Bu, 2023 fiyatının yaklaşık yüzde 50'si anlamına geliyor. Pil fiyatlarındaki bu düşüş, yeni EV'lerin benzinli araçlarla rekabet edebilir hale gelmesini sağlayacak.

İKİNCİ EL PİYASASI CANLANACAK

Pil fiyatlarının düşmesi, sadece yeni EV'ler için değil, aynı zamanda ikinci el elektrikli arsç piyasası için de büyük önem taşıyor.

Günümüzde birçok kişi, ikinci el otomobil satın alırken pilin ömrü ve değişim maliyeti konusunda endişeleniyor.

Ancak 2030 yılına kadar bir EV pilini değiştirmek, bir benzinli motorun tamiriyle aynı fiyata veya daha ucuza mal olacak.

Bu durum, ikinci el EV'lere olan talebi artıracak ve EV piyasasını daha da canlandıracak.

PİL ÖMRÜ UZUYOR

Elektrikli araçlardaki pillerin ömrü de giderek uzuyor. Bir lityum iyon pilin ömrünün 200.000 mil veya daha fazla olması bekleniyor. Bu da pil değişim ihtiyacını azaltıyor.

2030'DA PİL DEĞİŞİM MALİYETİ NE KADAR OLACAK

RMI'nin tahminlerine göre, 2030 yılında 100 kWh'lik bir pilin değişim maliyeti 4500-5000 dolar arasında olacak.

Bu, bir motor değişimiyle aynı seviyede. Ayrıca, ikinci el pil pazarının gelişmesiyle birlikte, eski pillerini yeniden satarak yeni bir pilin maliyetini düşürmek de mümkün olacak.

PİL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Pil fiyatlarının düşmesinin nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Daha ucuz kimyasalların kullanılması: LFP gibi daha ucuz kimyasalların kullanılması, pil maliyetlerini düşürüyor.

Daha yüksek enerji yoğunluklu piller: Daha yüksek enerji yoğunluklu piller, daha fazla verim sağlıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Geri dönüşüm: Madencilik malzemelerinin geri dönüşümü, hammadde maliyetlerini düşürüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN GELECEĞİ PARLAK

Pil teknolojilerindeki gelişmeler ve pil fiyatlarındaki düşüş, elektrikli araçların geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor.

2030 yılına kadar elektrikli araçlar, benzinli araçlara göre çok daha uygun fiyatlı ve çevre dostu bir seçenek haline gelecek.