Elektrikli Audi E için sürüş testleri Çin'de başladı

Haber Merkezi

Audi ve SAIC Motor'un Çin pazarına özel olarak geliştirdiği elektrikli Audi E, kamuflajlı olarak yol testlerinde görüntülendi.

2025 yazında satışa sunulması beklenen Audi E, farklı tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

4870 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip olan Audi E, alışılmış Audi modellerinden farklı bir tasarıma sahip.

Ön ve arka tarafta aydınlatılmış Audi yazısı bulunan araçta, Alman markanın ikonik dört halkalı logosu yer almıyor.

Aerodinamik bir yapıya sahip olan Audi E, ince LED farlar ve çerçeve şeklindeki gündüz farlarıyla modern bir görünüm sunuyor. Ön camın üzerinde Lidar sensörü bulunması da dikkat çekici.

Kamuflajlı olmasına rağmen Audi E'nin, konsept versiyonundaki detayları büyük ölçüde koruduğu görülüyor.

Geniş çamurluklar ve kaslı omuz çizgisi, araca sportif bir hava katarken, geleneksel yan aynalar yerine kameralar kullanılması da dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Audi E'nin iç mekanı henüz görüntülenmedi. Ancak, konsept versiyondan yola çıkarak boydan boya ekran ve ileri teknoloji özelliklerinin sunulması bekleniyor.

Audi ve SAIC tarafından ortaklaşa geliştirilen "Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform" üzerine inşa edilen Audi E, çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Toplam 764 beygir gücü ve 800 Nm tork sunan aracın 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaştığı belirtiliyor.

100 kWh kapasiteli NMC batarya ile CLTC'ye göre 700 kilometre menzil sunan Audi E, 800V elektrik mimarisi sayesinde 10 dakikalık şarjla 370 km menzil elde edebiliyor.

Havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme gibi gelişmiş özellikler de sunan otomobil, sürüş konforu ve yol tutuş konusunda da iddialı. Otomobil hakkında şimdilik daha fazla bilgi yok.