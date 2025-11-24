Elektrikli BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BMW, elektrikli geleceğinin en önemli temsilcilerinden biri olan ikinci nesil iX3 modeliyle beklentilerin çok ötesine geçen bir menzil performansı sergiledi.

Markanın Macaristan'daki fabrikasından Almanya'nın Münih kentine yapılan test sürüşünde araç, tek bir şarjla 1.007 kilometre yol kat etmeyi başardı.

KLİMA VE RADYO KAPALI TUTULDU

Resmi WLTP verisi 800 kilometre olan aracın bu rekoru kırması için BMW ekibi bazı özel tasarruf yöntemlerine başvurdu.

Enerji tüketimini minimumda tutmak amacıyla sürüş boyunca klima ve radyo gibi donanımlar kullanılmadı ve araçta daha küçük olan 20 inçlik jantlar tercih edildi.

Ayrıca ekip, yüksek hız gerektiren otoyollar yerine rejeneratif frenlemenin daha verimli çalıştığı düşük hızlı yolları kullanarak menzili maksimize etti.

Yolculuk tamamlandığında aracın bataryasında hala yaklaşık 20 kilometre daha gidebilecek yüzde 2'lik enerji bulunuyordu.

Testte kullanılan iX3 50 xDrive versiyonu, 108,7 kWh kapasiteli büyük bir batarya paketiyle donatılmış durumda.

463 beygir güç ve 645 Nm tork üreten bu çift motorlu model, 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,7 saniyede ulaşabiliyor.