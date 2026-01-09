Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eylül ayında geçirdiği makyaj operasyonuyla markanın güncel modelleriyle uyumlu hale gelen yeni Kia Stonic, ocak ayı itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Model şu an için ülkemizde sadece 1.0 litre benzinli motor seçeneği ve Cool donanım paketiyle tercih edilebiliyor.

YENİ KIA STONIC FİYATI VE TEKNİK DETAYLARI

Türkiye satış fiyatı 1 milyon 999 bin TL olarak açıklanan aracın kaputunun altında 100 beygir güç ve 172 Nm tork üreten 1.0 TGDI motor bulunuyor.

7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen bu ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlarken ortalama 5,6 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Kia’nın "Opposites United" tasarım felsefesiyle şekillenen modelde yenilenen far grubu, ön ızgara ve tampon detayları dikkat çekiyor.

Boyutlarında herhangi bir değişim yaşanmayan Stonic, kullanıcılarına 352 litrelik bir bagaj hacmi sunmaya devam ediyor.

Cool donanım seviyesinde 12,3 inç dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay, LED farlar ve geri görüş kamerası gibi özellikler standart.

Güvenlik tarafında ise şerit takip asistanı ve ön çarpışma engelleme gibi sistemler bulunurken, sunroof özelliği opsiyonel olarak sunuluyor.