2026 Mitsubishi L200 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Mitsubishi, orta boy pickup pazarındaki güçlü oyuncusu Triton için Tayland'da dikkat çekici bir hamle yaptı.

Sadece "Street" versiyonuna özel olarak tasarlanan yeni görünüm, aracın diğer pazarlardaki veya diğer donanım seviyelerindeki geleceği hakkında da ipuçları taşıyor olabilir.

"STORMTROOPER" ESİNTİLİ AGRESİF TASARIM

Triton Street, Tek Kabin ile Çift Kabin arasında konumlanan "Mega Cab" gövde tipi üzerine inşa edildi.

Modelin en radikal değişikliği ise Mitsubishi'nin imzası haline gelen "Dinamik Kalkan" tasarımından vazgeçilerek tamamen yenilenen ön ızgarası oldu.

Star Wars evrenindeki Stormtrooper kasklarını andıran agresif tasarım, daha geniş siyah koruma plakaları ve yenilenmiş hava girişleriyle destekleniyor.

Asfalt kullanımı için tasarlanan modelde 17 inç siyah alaşım jantlar bulunuyor. Giriş seviyesi bir model olduğu için sis farları kaldırılmış ve halojen farlar tercih edilmiş durumda.

MOTOR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm değişse de kaputun altındaki standartlar korunuyor. Triton Street, performans yerine verimlilik ve temel kullanım özelliklerine odaklanıyor.

Mitsubishi'nin standart 2.4 litrelik dört silindirli turbo dizel motoru kullanılıyor. Bu güç ünitesi, 148 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor.

Güç, sadece 6 ileri manuel şanzımanla arka tekerleklere iletiliyor. 4x4 sistemi bulunmasa da aktif sınırlı kaymalı diferansiyel ile yol tutuş destekleniyor.

GELECEKTEKİ MAKYAJIN HABERCİSİ Mİ

2023 yılında yenilenen kasanın 2027 civarında makyajlanması bekleniyor. Bu yeni "Street" yüzünün sadece Tayland'a özel bir deneme mi olduğu, yoksa Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi rakiplerle mücadele etmek için küresel bir tasarım değişikliğinin ön izlemesi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.