Elektrikli Cadillac Optiq, Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı

Cadillac, tamamen elektrikli Optiq modelinin Avrupa satışlarını resmen başlattı. İlk etapta Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de ön siparişe açılan premium SUV'un teslimatları Şubat 2026’da başlayacak.

CADILLAC OPTIQ FİYATI VE MENZİLİ

Almanya’da 65 bin eurodan başlayan fiyatla satışa sunulan Cadillac Optiq, WLTP verilerine göre 425 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Araç, Premium Luxury ve Premium Sport olmak üzere iki donanım seviyesine sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANS

Tüm versiyonlarda 75 kWh kapasiteli batarya paketi ve çift motorlu dört çeker sistemi standart olarak sunuluyor.

224 kW güç ve 480 Nm tork üreten elektrikli SUV, 0’dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaşıyor.

Modelin bataryası, DC hızlı şarj desteği ile yaklaşık 36 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

Ayrıca tek pedallı sürüş ve dört farklı sürüş modu gibi teknolojiler de sürücüye sunuluyor.

TASARIM VE İÇ MEKAN DETAYLARI

Coupe tarzı silüeti ve panoramik cam tavanı ile dikkat çeken Cadillac Optiq, kabin içinde 33 inçlik 9K çözünürlüklü kavisli dev bir LED ekrana ev sahipliği yapıyor.

İç mekanda lale ağacı ve geri dönüştürülmüş gazeteden üretilen "PaperWood" kaplamalar kullanılıyor.