Elektrikli Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de satışta

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Mercedes-Benz, elektrikli araç atağını sürdürüyor. Hafif ticari araç sınıfının güçlü oyuncusu eSprinter, Türkiye'de satışa sunuldu.

81 kWh ve 113 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesiyle tercih edilebilen eSprinter, uzun menzili ve çevre dostu teknolojileriyle öne çıkıyor.

"SPRİNTER VE VİTO SATIŞINDA TÜM YILLARIN EN YÜKSEK ADEDİNE ULAŞTIK"

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, eSprinter'ın lansmanında yaptığı açıklamada, 2024 yılında pazar paylarını yüzde 13'ün üzerinde büyüterek 7 bin 607 adetlik satışa ulaştıklarını belirtti.

Satışların bu düzeyde devam etmesi durumunda 2023'ün üzerinde bir satış rakamı elde edeceklerini söyleyen Akdeniz, "2024 yılının ilk 10 ayını değerlendirdiğimizde tarihimizde Sprinter ve Vito satışında tüm yılların en yüksek adedine ulaştık." dedi.

"TÜM YENİ GELİŞTİRİLEN ARAÇLARIMIZ DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ OLACAK"

eSprinter ile hafif ticari araçlarda elektrikli çağa ilk adımlarını attıklarını söyleyen Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

2026 yılından itibaren hayatımıza girecek modüler ve ölçeklenebilir VAN.EA mimarisi ile de elektrifikasyon stratejimizi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Böylece tüm yeni geliştirilen orta ve büyük hafif ticari araçlarımızın doğuştan elektrikli olmasını amaçlıyoruz.

eSPRİNTER ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Gökhan Yeğin, eSprinter'ın 81 kWh batarya ile 340 kilometreye, 113 kWh batarya ile ise 478 kilometreye kadar mesafe kat edebileceğini belirtti.

Yeğin, "WLTP şehir içi verilerine göre 530 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da özellikle şehir içinde çalışan birçok sektörün işini oldukça kolaylaştıracak." dedi.

eSPRİNTER FİYATI

Türkiye'de satışa sunulan Mercedes-Benz eSprinter'ın başlangıç fiyatı 2 milyon 730 bin 102 TL olarak açıklandı.