Elektrikli Mercedes CLA, Porsche Taycan rekorunu kırdı

Haber Merkezi

Mercedes-Benz, elektrikli araç atağında önemli bir adım daha attı. Markanın merakla beklenen yeni elektrikli modeli CLA, daha piyasaya çıkmadan adından söz ettirmeyi başardı.

İtalya'nın ünlü Nardo pistinde gerçekleştirilen test sürüşünde, CLA tam 24 saat boyunca aralıksız yol alarak 3 bin 700 kilometrelik etkileyici bir menzile imza attı.

Bu performansla CLA, daha önce Porsche Taycan'a ait olan 3 bin 425 kilometrelik menzil rekorunu geride bıraktı.

REKOR NASIL KIRILDI

Nardo pistinde gerçekleştirilen test sürüşünde CLA, 12,5 km uzunluğundaki oval pistte saatte ortalama 152 km hızla yol aldı.

Test boyunca araç 40 kez şarj edildi ve her şarj molası yaklaşık 10 dakika sürdü. Mercedes, aracın 800V elektrik mimarisi ve DC hızlı şarj özelliğinden yararlanarak şarj sürelerini minimize etti.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, yeni CLA'nın şirketin bugüne kadar ürettiği "en akıllı otomobil" olduğunu belirtiyor.

Elektrikli versiyonun yanı sıra, içten yanmalı motorlu versiyonları da olacak olan yeni CLA, BMW 2 Serisi Gran Coupe gibi rakiplerle mücadele edecek.

İçten yanmalı motor seçeneği olarak, Çin'de üretilen yeni geliştirilmiş 2.0 litrelik benzinli bir motor kullanılacak.