Elektrikli Porsche Cayenne hakkında yeni bilgiler geldi

Alman spor otomobil üreticisi Porsche, bu yılın sonlarına doğru tanıtılması planlanan tamamen elektrikli Porsche Cayenne modelinin iç mekanını ilk kez görme fırsatı sundu.

Yeni kokpit, kavisli ekranların hakim olduğu fütüristik bir tasarıma sahip.

BUGÜNE KADARKİ EN GENİŞ EKRAN ALANI

Elektrikli Porsche Cayenne, "bugüne kadarki Porsche'ler arasında en geniş ekran alanına" sahip.

14,25 inçlik dijital gösterge paneli ve opsiyonel 14,9 inçlik yolcu ekranı, "Flow Display" olarak adlandırılan 12,25 inçlik kavisli merkezi OLED ekranı çevreliyor.

Taycan'ın aksine, Cayenne Electric'in merkezi ekranları birleşerek 2000'lerdeki kapaklı telefonları andıran bir tasarım oluşturuyor.

1.088 BEYGİR GÜÇ VE 15 DAKİKADA ŞARJ

Porsche, iç mekanın yanı sıra amiral gemisi versiyonun performans verilerini de açıkladı.

Araç, kalkış kontrolü sırasında 1.088 beygir güce ve 1.500 Nm torka ulaşarak 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden kısa sürede çıkacak.

113 kWh'lik batarya paketiyle 600 km'lik WLTP menzili vadeden elektrikli Porsche Cayenne, 400 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10-80 şarjını yaklaşık 15 dakikada tamamlayabilecek.

BENZİNLİ VERSİYONLAR DEVAM EDECEK

Tam elektrikli SUV modelinin piyasaya sürülmesi, içten yanmalı versiyonların sonu anlamına gelmiyor.

Porsche, mevcut Cayenne'i 2030'lu yıllarda da sunmayı planladığını ve bu stratejinin Macan gibi diğer modeller için de geçerli olacağını belirtti.