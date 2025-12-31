Tesla'da düşüş sürüyor: 2025 teslimat rakamları yatırımcıları üzecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, alışılmışın dışında bir hamleyle 2025 yılının dördüncü çeyreğine ait teslimat beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

Şirketin bu stratejik adımı, zorlu geçmesi beklenen dönem öncesinde piyasa beklentilerini dengeleme çabası olarak yorumlandı.

YILLIK BAZDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Paylaşılan verilere göre dördüncü çeyrek teslimat beklentisi 420 bin 399 adet seviyesinde kaldı.

Bu rakamlarla birlikte yıllık satışların 2024'e kıyasla yüzde 8 düşüşle 1,64 milyona gerilemesi ve düşüş trendinin ikinci yılına girmesi öngörülüyor.

VERGİ TEŞVİKLERİNİN SONA ERMESİ ETKİLİ OLDU

ABD'deki federal vergi teşviklerinin üçüncü çeyrekte sona ermesi, talebin o döneme kaymasına ve 497 binlik rekor teslimata yol açmıştı.

Ancak bu durum, son çeyrekte 75 bini aşan sert bir düşüş yaşanmasına ve yatırımcı beklentilerinin boşa çıkmasına neden oldu.

Araç satışlarındaki düşüşe rağmen şirketin enerji depolama alanındaki faaliyetleri büyüme sinyalleri vermeye devam ediyor.

Rapora göre enerji depolama dağıtımlarının önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artış göstermesi bekleniyor.