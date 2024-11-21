Elektrikli Volkswagen ID 4 Türkiye fiyatı belli oldu

Haber Merkezi

Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli otomobil modeli ID.4, Türkiye'de satışa sunuldu.

Pure donanım seviyesiyle gelen ID.4, 1 milyon 870 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. 354 kilometre menzil sunan ID.4, elektrikli otomobil segmentinde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

ID.4'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER

Volkswagen ID.4 Pure, 125 kW (170 PS) güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip.

Arka tekerleklerden çekişli olan araç, 52 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP'ye göre 354 kilometre menzil sunuyor.

ID.4, 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 160 km/s hız yapabiliyor.

HIZLI ŞARJ VE DİĞER ÖZELLİKLER

ID.4, 115 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 25 dakikada şarj edebiliyor.

0,28 Cd hava sürtünme katsayısı ve ısı pompası gibi özellikler de ID.4'ün verimliliğini artırıyor.

GENİŞ İÇ MEKAN VE BAGAJ HACMİ

4584 mm uzunluğundaki ID.4, ferah bir iç mekan sunuyor. 545 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1575 litreye kadar çıkabiliyor.

ID.4'ÜN DONANIMLARI

Volkswagen ID.4, zengin donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. IQ.LIGHT Matrix LED farlar, ambiyans aydınlatma, 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, 5,3 inç dijital gösterge ekranı, 12,9 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Volkswagen ID.4, Türkiye pazarında Tesla Model Y, BYD Seal U, Togg T10X ve SsangYong Torres EVX gibi rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Benzer fiyatlara sahip bu modeller arasında ID.4, güçlü özellikleri ve Volkswagen kalitesiyle öne çıkmayı hedefliyor.