Elon Musk'ın yapay zeka modeli Grok, otomobillere geliyor

Tesla, araç içi deneyimi daha etkileşimli hale getirmek amacıyla, Grok adını verdiği yeni yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı.

Şirketin mobil uygulamasının 4.46.6 sürümüne güncellenmesiyle birlikte, Grok desteği ilk kez kullanıcılarla buluştu.

İLK ETAPTA EĞLENCE, GELECEKTE ARAÇ KONTROLÜ

Grok, başlangıçta yalnızca bilgi-eğlence sistemleri için kullanılacak ve doğal dil işleme, ses seçimi ve çocuk modu gibi özellikler sunacak.

Ancak Tesla'nın uzun vadeli hedefi, bu sistemi doğrudan araç kontrol fonksiyonlarına entegre ederek sürüş deneyimini de etkilemesini sağlamak.

YENİ ASİSTAN İÇİN PREMIUM ÜYELİK ŞART

Tesla, bu yeni yapay zeka destekli özelliği kullanmak isteyen sürücülerin premium üyelik paketine sahip olması gerektiğini belirtiyor.

Bu paketin aylık maliyeti ise 150 TL olarak açıklandı.