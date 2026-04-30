Nissan modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

Mayıs ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için Nissan Türkiye, 2026 model yılına özel kampanyalarını başlattı.

Sınırlı sayıdaki araçlar için geçerli olan bu fırsatlar, sıfır faizli finansman ve nakit indirimleriyle tüketicileri bekliyor.

NISSAN QASHQAI VE JUKE FIRSATLARI

Popüler model Nissan Qashqai, 2 milyon 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken belirli donanımlarda ticari müşterilere 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor.

Şehirli SUV modeli Juke ise 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatı ve bireysel müşterilere özel 240 bin TL için 12 ay sıfır faiz avantajıyla dikkat çekiyor.

X-TRAIL VE TOWNSTAR İÇİN DESTEKLER

Geniş hacimli X-Trail modelinde 100 bin TL nakit alım desteğinin yanı sıra ticari müşterilere 2 milyon TL'ye varan faizsiz kredi imkanı veriliyor.

Hafif ticari Townstar serisinde de 50 bin TL'ye varan nakit indirimi ve KOBİ'ler için 800 bin TL'ye kadar faizsiz kredi seçenekleri yetkili satıcılarda müşterilere sunuluyor.